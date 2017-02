08.02.2017 15:50

Doro zu Gast bei Xavier Naidoos "Wunschkonzert Live"

DORO ist am 17. Februar ab 20:15 Uhr zu Gast in der Reihe TV-"Xaviers Wunschkonzert Live" mit Xavier Naidoo. Ausgestrahlt wird die Sendung auf dem Entertainmentsender Sky 1. Neben Doro Pesch sind auch Singer-Songwriter Tim Bendzko und Popsängerin Laith Al-Deen in der Sendung zu sehen.



Darum geht es in "Xaviers Wunschkonzert Live":



Xavier Naidoo und seine vier Gäste stellen sich in einem Mannheimer Club einer Herausforderung: Sky-Zuschauer wählen während der Show Songs aus, die nur wenige Minuten später in "Xaviers Wunschkonzert Live" mit Band gesungen werden. Dazu bringt jeder Künstler fünf Titel aus unterschiedlichen Musikrichtungen mit in die Show, sowohl aus seinem eigenen Repertoire, als auch persönliche Lieblingssongs. Diese werden zu Beginn der Show kurz vorgestellt. Der Zuschauer kann anschließend aus diesen insgesamt 25 Vorschlägen wählen und sich seinen Musikwunsch erfüllen lassen. Am Ende der Show wählt das Publikum vor Ort den Gewinnersong. Der Zuschauer, der sich diesen gewünscht hat, hat die Chance ein Wohnzimmerkonzert mit Xavier Naidoo oder einem seiner Gäste zu gewinnen.



Doro findet: "Ein tolles Konzept. Ich habe sofort zugesagt und freue mich sehr, bei der ersten Show dabei zu sein."