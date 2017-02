08.02.2017 13:00

Eyehategod: 20.000 US-Dollar bei Benefiz-Show für Mike Williams eingespielt

Sind ihren Fans sehr dankbar: Eyehategod

EYEHATEGOD veranstalteten ein Benefiz-Konzert für ihren Sänger Mike Williams. Dieser hatte sich im letzten Jahr einer Leber-Transplantation unterzogen und muss nun teure Medikamente einnehmen. Die Veranstaltung fand in Williams' Heimatstadt New Orleans statt und spielte einen Erlös von 20.000 US-Dollar ein. Bassist Gary Mader freut sich über die große Anteilnahme: "Ich glaube, niemand hat mit so viel Geld gerechnet. Wir danken allen Teilnehmern für diesen großen Erfolg. Es wärmt mein Herz, ein Teil dieser Familie zwischen Fans, Freunden und Bands zu sein."

Als Gäste performten die lokalen Größen CROWBAR, SUPERJOINT RITUAL und GOATWHORE. Zudem fungierte Phil Anselmo (Ex-PANTERA, DOWN) als Gastsänger bei EYEHATEGOD.

Bereits die Crowdfunding-Kampagne für die Operationskosten brachte 50.000 US-Dollar ein.

Weiterhin gute Besserung, Mike!

Online-Redaktion Online-Redaktion