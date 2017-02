08.02.2017 12:50

Ratt: Stephen Pearcy spricht über "Infestation"-Nachfolger

Wollen mit einem neuen, brillianten Album auftrumpfen: Ratt

RATT-Sänger Stephen Pearcy sprach im Podcast "One On One With Mitch Lafon" über die Pläne für ein neues Album. Das Interview könnt ihr euch weiter unten anhören.

Zur gemeinsamen Arbeit innerhalb der Band verriet Pearcy: ""Infestation" war kein brilliantes Album. Es war gut. Wir haben aber nicht unsere Höchstform erreicht, das wissen Warren [DeMartini] und ich. Das liegt daran, dass unser Bassist Juan [Croucier] nicht mit an Bord war. Wir werden an unser neues Album mit der gleichen Methodik heran gehen, die ich auch für mein neues Solo-Album "Smash" nutzte: mit Zeit und Anstrengung. Damals, als wir noch viel unterwegs waren, hatten wir nicht viel davon. Das soll dieses Mal anders sein, denn wir wollen brilliant klingen. Natürlich werden wir auch noch auf Tour gehen und unsere Hits spielen. Aber gegen Ende des Jahres wollen wir mit dem neuen Album loslegen. Also stellt euch auf das Beste ein. Das Album wird noch hundert Mal besser als "Smash"."

Zur Chemie der Band beim Songwriting ergänzte der Sänger: "Natürlich sind wir ohne Robin [Crosby] nicht wirklich vollständig. Alles, was ich tun kann, ist sicher gehen, dass sein Erbe weiterlebt und er niemals in Vergessenheit gerät. Selbst wenn ich meine eigene Musik schreibe, denke ich an Robin. Natürlich funktioniert es auch super, wenn Warren, Juan und ich zusammen schreiben. Aber ohne Robin ist es einfach nicht das Gleiche. Aber wir können nur immer unser Bestes geben und Robin dadurch weiterleben lassen."

Hier könnt euch das ganze Interview anhören.

Online-Redaktion Online-Redaktion