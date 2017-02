08.02.2017 15:30

Necrowretch feiern 'Satanic Slavery'-Videopremiere

Lassen das Biest auf euch los: Necrowretch

NECROWRETCH lüften bei uns den Vorhang und enthüllen das Video zum Titeltrack ihres kommenden Albums "Satanic Slavery". Am 14. April erscheint der neuste Streich der Death-Metaller via Season Of Mist, vorbestellen könnt ihr das gute Stück aber bereits jetzt an dieser Stelle. Gitarrist/Sänger Vlad lässt euch zur Premiere folgende Botschaft zukommen:



"Wir sind stolz, den Titeltrack unseres neuen Albums "Satanic Slavery" auf euch loslassen zu können! Eine furchteinflößende Beschwörung der Hölle, die alle Elemente unseres geschändeten Universums enthält. Dieser Song wird euch für die nächsten 1000 Jahre in einem Feuersee ertränken! In diesem von Hexxagram animierten Video erwacht das NECREOWRETCH-Biest erstmals zum Leben, und es ist da draußen, um euch zu holen!"



Alle Infos zu NECROWRETCH findet ihr auf ihrer offiziellen Facebook-Seite.



Die "Satanic Slavery"-Tracklist:



1. Sprawl of Sin

2. Tredeciman Blackfire

3. Satanic Slavery

4. Evil Names

5. Hellspawn Pyre

6. Bestial Rites

7. Curse of Blasphemy

8. Verses from the Depths



Film ab für 'Satanic Slavery'!