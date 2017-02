08.02.2017 16:00

Grumpynators feiern 'Take The Last Dance With Me'-Videopremiere

Bringen mit "City Of Sin" ihr zweites Album raus: Grumpynators

GRUMPYNATORS bringen am 24. März ihr zweites Album "City Of Sin" in Umlauf und enthüllen heute als Appetithäppchen das bisher ungezeigte Video zur Single 'Take The Last Dance With Me'. Produziert, gemischt und gemastert wurde die neue Platte von Jacob Hansen. VOLBEAT-Gitarrist Rob Caggiano griff als Gastmusiker beim Track 'Far Away' zur Klampfe. Gitarrist Christian Noergaard kommentiert:



"Es ist das schwierige zweite Album. Für uns war es extrem wichtig, diese Scheibe viel stärker zu machen als unser Debüt. Deshalb haben wir auch Jacob Hansen gefragt, ob er es produziert und mischt."



Alle Infos zu den dänischen Rock 'n' Rollern findet ihr auf der offiziellen GRUMPYNATORS-Facebookseite.



Die "City Of Sin"-Tracklist:



1. Tears Of Whiskey

2. Hotel 2nd Age

3. Take The Last Dance With Me

4. Then We Cried

5. Pretty Little Devil

6. Far Away

7. Now I Know

8. Fame

9. St. Elvis Day

10. City Of Sin

11. We Are The Outcasts

12. Werewolf



Und nun Film ab für 'Take The Last Dance With Me'!