03.02.2017 20:06

KXM zeigen 'Breakout'-Clip

Neues Video zum Wochenende: KXM

KXM, die Allstar-Combo um George Lynch (LYNCH MOB, DOKKEN), Doug Pinnick (KING'S X) und Ray Luzier (KORN), stellt ihr neues Video zum Track 'Breakout' vor. Am 17. März folgt mit "Scatterbrain" der neue Langspieler der Rocker via Rat Pak Records.



Die "Scatterbrain"-Tracklist:



01. Scatterbrain

02. Breakout

03. Big Sky Country

04. Calypso

05. Not A Single Word

06. Obsession

07. Noises In The Sky

08. Panic Attack

09. It's Never Enough

10. True Deceivers

11. Stand

12. Together

13. Angel



Film ab für 'Breakout'!