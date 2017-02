03.02.2017 19:51

Overkill: 'Goddamn Trouble'-Video veröffentlicht

Drehten 'Goddamn Trouble' in New Jersey: Overkill

OVERKILL haben zu ihrem neuen Song 'Goddamn Trouble' das passende Video parat - schaut euch den Clip der US-Thrasher unten im Player an! Mehr über das Filmchen verrät Frontmann Bobby "Blitz" Ellsworth höchstpersönlich:



"Wir haben erneut mit Kevin Custer zusammengearbeitet, der bereits bei 'Armorist', 'Bitter Pill', 'Rattlesnake' und 'Bring Me The Night' Regie geführt hat. Wir haben einen ganzen kalten Januartag im schönen Staat New Jersey verbracht und dabei nicht nur das Video zu 'Goddamn Trouble', sondern auch zu 'Shine On' aufgenommen. Das war ein extrem langer Tag, doch es war den Aufwand wert, denn Kevin hat es geschafft, das Metal-Chaos und die versprühte Energie einzufangen. Also drückt 'Play' und holt euch eine Ladung 'Trouble' ab."



Mehr neues Material von OVERKILL gibt es ab dem 10. Februar auf dem Langspieler "The Grinding Wheel". Bis dahin viel Spaß mit 'Goddamn Trouble'!