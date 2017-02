03.02.2017 18:53

The Hellacopters: Robert Dahlqvist ist tot

Robert "Strings" Dahlqvist ist heute verstorben

THE HELLACOPTERS-Gitarrist Robert "Strings" Dahlqvist ist am 3. Februar gestorben, wie auf der offiziellen Facebookseite der Band bestätigt wird. "Mit großer Trauer müssen wir verkünden, dass Robert 'Strings' Dahlqvist tot ist", heißt es dort. "Es ist unglaublich schwer, mit Worten zu beschreiben, was er uns bedeutet hat. Unsere Gedanken sind bei all den tollen Erinnerungen mit ihm und vor allem bei seiner Familie."



Woran Robert starb, ist bisher nicht bekannt. Ruhe in Frieden, Strings!