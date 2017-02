03.02.2017 17:16

Vimic verschieben Europatour

VIMIC haben sich dazu entschlossen, ihre für den März anberaumte Europatour zu verschieben, um die Arbeit an ihrem ersten Album "Open Your Omen" vollenden zu können. Gegen Ende des Jahres sollen die Konzerte dann nachgeholt werden. Joey Jordison erklärt:



"Die Band und ich fühlen uns furchtbar, aber ich will den Fans das bestmögliche Erlebnis ermöglichen, und wir fanden, dass es am sinnvollsten ist, das Album fertigzustellen, bevor wir auf Tour gehen. Ich verspreche, dass wir gegen Jahresende nach Europa kommen werden."