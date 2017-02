04.02.2017 11:00

Life Of Agony: "A Place Where There's No More Pain"-Titeltrack im Stream

Emotional mit ihren Fans verbunden: Life Of Agony

LIFE OF AGONY lassen euch schon mal den Titeltrack ihres neuen Albums "A Place Where There's No More Pain" begutachten, bevor der Langspieler am 28. April über Napalm Records erscheint. Bassist Alan Robert spricht über die Botschaft des Songs:



"Wir haben uns schon lange mit unseren Fans emotional durch unsere Worte und Musik verbunden. Deshalb finde ich auch, dass die Botschaft des Titeltracks wirklich wichtig und zeitlos ist. Es geht darum, dich deinen Problemen zu stellen, um Frieden in dir selbst finden zu können."



Die "A Place Where There's No More Pain"-Tracklist:



1. Meet My Maker

2. Right This Wrong

3. A Place Where There’s No More Pain

4. Dead Speak Kindly

5. A New Low

6. World Gone Mad

7. Bag Of Bones

8. Walking Catastrophe

9. Song For The Abused

10. Little Spots Of You





LIFE OF AGONY live:



29.05.17 Frankfurt - Batschkapp

30.05.17 CH-Zürich - Dynamo

Listen to <a href="https://hearthis.at/napalmrecords/03-a-place-where-theres-no-more-painm13eq-1-6-16bit/" target="_blank">LIFE OF AGONY &ndash; A Place Where There&rsquo;s No More Pain </a> <span>by</span><a href="https://hearthis.at/napalmrecords/" target="_blank">NapalmRecords</a> <span>on</span> <a href="https://hearthis.at/" target="_blank">hearthis.at</a>