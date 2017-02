03.02.2017 16:52

Kreator: "Gods Of Violence" auf Platz 1 der deutschen Albumcharts

KREATOR haben sich mit ihrem neuen Album "Gods Of Violence" auf den ersten Platz der deutschen Albumcharts gesetzt. Am 27. Januar war die Platte der Ruhrpott-Thrasher via Nuclear Blast erschienen. Frontmann Mille Petrozza kann den Chart-Einstieg an höchster Stelle kaum fassen:



"Wow! Nummer 1 in Deutschland - was für ein großer Tag in der Geschichte KREATORs! Uns fehlen wirklich die Worte! Also möchten wir uns hiermit bei allen Fans herzlich bedanken - Ihr habt dies möglich gemacht!"



Herzlichen Glückwunsch, Männer!