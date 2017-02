03.02.2017 14:27

Svart Crown: 'Khimba Rites'-Lyric-Clip ist online

Svart Crowns neuster Streich: "Abreaction"

SVART CROWN veröffentlichen mit dem Lyricvideo zu 'Khimba Rites' den zweiten Track von ihrem neuen Langspieler "Abreaction". Ab dem 3. März steht die Platte via Century Media in den Läden und wartet auf euer Urteil.



Die "Abreaction"-Tracklist:



1. Golden Sacrament (5:23)

2. Carcosa (3:44)

3. The Pact: To The Devil His Due (7:21)

4. Upon This Intimate Madness (4:38)

5. Khimba Rites (5:23)

6. Tentacion (3:34)

7. Orgasmic Spiritual Ecstasy (4:56)

8. Transsubstantiation (6:40)

9. Emphatic Illusion (5:43)

10. Lwas (1:10)

11. Nganda (6:08)