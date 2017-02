03.02.2017 13:43

Sainted Sinners veröffentlichen Albumtrailer zu den "Sainted Sinners"-Lyrics

Stolz auf ihr Debütalbum: Sainted Sinners

SAINTED SINNERS haben einen neuen Albumtrailer für euch parat, in dem Fronter David Reece (ex-ACCEPT), Keyboarder Ferdy Doernberg (AXEL RUDI PELL), Gitarrist Frank Pané und Co. über die Songtexte ihres selbstbetitelten Debütalbums sprechen. Die Hardrocker gründeten ihre Combo Anfang 2016 und ließen sich von musikalischen Idolen wie DEEP PURPLE, LED ZEPPELIN, RAINBOW, WHITESNAKE und BLACK SABBATH inspirieren.



Am 24. Februar erscheint "Sainted Sinners" via El Puerto Records. David Reece kommentiert: "Ich bin sehr stolz darauf! Es zeigt sehr gut, wer ich bin und wer wir sind. Es ist ein sehr vielversprechendes Debüt, und viele weitere Alben werden noch folgen."



Die "Sainted Sinners"-Tracklist:



1. Knight Of The Long Knives

2. Beauty In The Beast

3. Maybe She's Got Balls

4. We're All Sainted Sinners

5. Blue Lightning Man

6. The Love That I Have Found

7. Did You

8. In Need

9. Evangeline

10. Shine Diamond Girl

11. Truth Is A Lie