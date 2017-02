01.02.2017 15:19

Vampire: "With Primeval Force"-Cover-Artwork und 'Skull Prayer'-Track veröffentlicht

Schlagen am 21. April mit urzeitlicher Macht zu: Vampire

VAMPIRE haben das Cover ihres neuen Albums "With Primeval Force" online gestellt, das von Nick Keller gestaltet wurde. Die neue Platte der Extreme-Metaller erscheint am 21. April. "With Primeval Force" stellt nach dem selbstbetitelten Debüt und der EP "Cimmerian Shade" die dritte Veröffentlichung der Schweden dar.

Hier könnt ihr euch bereits Song 'Skull Prayer' vom neuen Album im Rough Mix anhören. Viel Spaß dabei!

