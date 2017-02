01.02.2017 15:13

The Doomsday Kingdom: Zweiter Videoblog veröffentlicht

Leif Edling spricht im Videoblog über The Doomsday Kingdom

THE DOOMSDAY KINGDOM bringen euch im zweiten Videoblog ihr kommendes, selbstbetiteltes Debütalbum näher. Mainman Leif Edling (CANDLEMASS, AVATARIUM) und seine Crew veröffentlichen die Doom-Metal-Scheibe am 7. April über Nuclear Blast. Im untenstehenden Clip spricht Edling über die kommende Single 'A Spoonful Of Darkness', die trotz der düsteren Stimmung am Pool in Miami geschrieben wurde.



Viel Spaß mit dem Videoblog!