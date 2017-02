01.02.2017 14:58

Sons Of Morpheus: "Nemesis" erscheint am 31. März

SONS OF MORPHEUS bringen am 31. März ihr neues Album "Nemesis" unters Volk. Stilistisch befinden sich die Schweizer irgendwo in einer Schnittmenge aus Psychedelic, Blues und Stoner Rock. Der Titel des Albums verweist auf Nemesis, die griechische Göttin der Rache und Vergeltung.

Das Trio besteht derzeit aus Gitarrist und Sänger Manuel Bissig, Lukas Kurmann (b.) und Rudy Klink (dr.).

