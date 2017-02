01.02.2017 14:27

Firespawn: "The Reprobate"-Artwork veröffentlicht

Hauen euch am 28. April "The Reprobate" um die Ohren: Firespawn

FIRESPAWN haben das Cover des neuen Albums "The Reprobate" veröffentlicht. Das neue Werk der Death-Metal-Supergroup kommt am 28. April in die Läden. Das Artwork wurde von Paolo Girardi entworfen, der bereits das Cover zum FIRESPAWN-Debüt gestaltete.

Das aktuelle Line-Up der Band besteht aus Shouter LG Petrov, Fredrik Folkare und Victor Brandt an den Klampfen, A. Impaler am Bass und Matte Modin hinter der Schießbude.

Online-Redaktion Online-Redaktion