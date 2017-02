01.02.2017 14:35

Rock-Hard-Redaktion wieder erreichbar

Hallo Zivilisation - wir sind wieder erreichbar

Liebe Leser!



Unsere unfreiwillige Isolationshaft ist beendet: Inzwischen könnt ihr uns sowohl telefonisch als auch per E-Mail wieder erreichen. Auch der Abo-Onlinebestellservice funktioniert nun wieder, also lasst die Tastaturen und Hörer heißlaufen!



In diesem Sinne,



euer ROCK HARD-Team