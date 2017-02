01.02.2017 10:54

Kreator: Mille kocht im Video sein veganes Lieblingscurry

Stellt sein veganes Lieblingscurry vor: Mille Petrozza

KREATOR-Frontmann Mille Petrozza gibt auch in der Küche den Ton an und veröffentlichte über die deutsche PETA-Seite ein Video, in dem er sein liebstes veganes Curry-Gericht kocht. Mille, der selbst Veganer ist, freut sich über die aktuelle Entwicklung dieses Lebensstils: "Es gibt heutzutage so viele Veganer, das ist sogar irgendwie trendy geworden. Die Leute interessieren sich mehr dafür als je zuvor. Sogar Menschen, die keine Veganer sind, lieben veganes Essen!"



Am 27. Januar haben KREATOR ihr neues Album "Gods Of Violence" via Nuclear Blast veröffentlicht. Eine große KREATOR-Titelstory findet ihr im aktuellen Rock Hard Vol. 357, das ihr versandkostenfrei in unserem Online-Shop bestellen könnt.