01.02.2017 10:39

Nita Strauss will mehr eigene Musik veröffentlichen

Hat ihre eigene Band zusammengestellt: Nita Strauss

Gitarristin Nita Strauss (ALICE COOPER) hat nach dem Release ihrer Single 'Pandemonium' offenbar Blut geleckt und arbeitet an der Veröffentlichung weiterer Songs. Nita verrät:

"Wir haben bei Alice vier Monate frei, was in unserer Welt eine Seltenheit ist. Ich werde diese nächsten vier Monate also nutzen. Ich habe meine eigene Band zusammengestellt und arbeite an neuer Musik. Ich hoffe, etwas rausbringen zu können, bevor ich im April wieder weg bin. Ich bin eine Band-Person. Ich mag es, mit anderen Leuten zu arbeiten, also stellte ich eine Gruppe von Mädels zusammen. Ich fand, ich brauche ein großartiges weibliches Line-up, und ich glaube, ich habe jetzt fast alles so zusammen, wie ich es wollte."