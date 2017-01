27.01.2017 14:51

Chrome Molly: Video zu 'Can't Be Afraid Of The Dark' veröffentlicht

Haben keine Angst vor der Dunkelheit: Chrome Molly

CHROME MOLLY haben das Video zu 'Can't Be Afraid Of The Dark' online gestellt. Der Song entstammt dem aktuellen Album "Hoodoo Voodoo", das heute, am 27. Januar, auf den Markt gekommen ist.

Sänger Steve Hawkins verrät zum Album: „Wir wollten ein Album machen, das uns das Gefühl gibt, wieder in den 80ern zu sein, eins, das du im Auto laut aufdrehen kannst, bei dem du mitsingst, Luftgitarre spielst oder anfängst wild auf Sachen herumzutrommeln.“

Viel Spaß mit dem Video zu 'Can't Be Afraid Of The Dark'!

Online-Redaktion Online-Redaktion