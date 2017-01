27.01.2017 13:59

Accept: Weltweite Chartnotierungen mit "Restless And Live"

Knacken mit "Restless And Live" weltweit die Charts: Accept

ACCEPT haben mit ihrem aktuellen Live-Paket "Restless And Live" international die DVD-Charts geknackt. In Deutschland und Schweden konnte sich die Band sogar die Pole Position sichern. "Restless And Live" erschien am 13. Januar und beinhaltet einen Mitschnitt vom Auftritt der Band beim Bang-Your-Head!!!-Festival 2015. Die Heavy-Metaller haben den Song 'Shadow Soldiers' von der DVD online gestellt, den ihr euch weiter unten angucken könnt.

Wolf Hoffmann kommentiert den Einstieg in die Charts: „Eine Nachricht wie diese, während der laufenden Tournee zu bekommen, fühlt sich einfach nur großartig an. Wir werden die Bühne nun erst recht zum Beben bringen! Vielen lieben Dank an alle unsere Fans und diejenigen, die so unerbittlich für uns arbeiten!“

So sehen die Chart-Einstiege im Detail aus:

#1 Schweden (DVD Charts)

#1 Deutschland (DVD Charts)

#5 Schweiz (DVD Charts)

#5 Österreich (DVD Charts)

#9 Deutschland

#10 USA (Hard Music)

#13 UK (Rock Charts)

#18 Holland (DVD Charts)

#30 USA (Top Rock)

#35 Ungarn

#42 Finnland

#72 Japan

#73 Frankreich

#81 Schweiz

#93 Belgien

#117 USA (Top Current Albums)



Auf Tour könnt ihr ACCEPT derzeit mit SABATON und TWILIGHT FORCE an folgenden Terminen sehen:

27.01.17 A-Vienna - Gasometer

28.01.17 Ludwigsburg - MHP Arena

31.01.17 Frankfurt - Jahrhunderthalle

01.02.17 Saarbrücken - Saarlandhalle

03.02.17 CH-Basel - St. Jakobshalle

04.02.17 Bamberg - Brose Arena

05.02.17 München – Zenith

15.03.17 Berlin – Columbiahalle



Viel Spaß mit 'Shadow Soldiers'!

Online-Redaktion Online-Redaktion