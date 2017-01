27.01.2017 13:33

Extreme: Neues Album erscheint im ersten Halbjahr 2017

Arbeiten am neuen Album: Extreme

EXTREME-Gitarrist Nuno Bettencourt verriet im Rahmen eines Interviews mit BackStory Events, dass die Band hofft, im Zeitraum zwischen dem späten Frühling und frühen Sommer ihr neues Album auf den Markt zu bringen. "Saudades De Rock", das letzte EXTREME-Album, erschien 2008.

Zur Musik auf dem neuen Album äußert sich Bettencourt scherzhaft: „Es wird einen Haufen davon geben, was die Leute nicht mehr hören wollen. So etwas wie Hits, an die man sich erinnert, gute Riffs und tolle Songs. Also die Scheiße, den sich keiner mehr anhört.“

Viel Spaß mit dem Interview!

Online-Redaktion Online-Redaktion