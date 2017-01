27.01.2017 13:46

Arch Enemy: 'War Eternal (Live At Wacken 2016)'-Video ist online

Wurde in Wacken aufgezeichnet: "As The Stages Burn!" von Arch Enemy

ARCH ENEMY packen ihren Live-Clip zu 'War Eternal (Live At Wacken 2016)' von der kommenden Live-DVD "As The Stages Burn!" für euch aus. Der Konzertfilm erscheint am 31. März via Century Media und ist auch als Blu-ray sowie CD+DVD-, CD+DVD+Blu-ray sowie Gatefold-2LP+DVD erhältlich. Die ARCH ENEMY-Headlinershow beim Wacken Open Air 2016 wurde mit 13 Kameras unter der Regie von Patric Ullaeus aufgenommen, die Audiotracks wurden von Andy Sneap gemischt. Zusätzlich enthält "As The Stages Burn!" als Bonus Behind-the-Scenes-Material aus Wacken, Ausschnitte der "Tokyo Sacrifice"-Live-DVD, alle "War Eternal"-Musikvideos und den bisher unveröffentlichten Clip zu 'Time Is Back'.



Viel Spaß mit dem Live-Video!