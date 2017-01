27.01.2017 13:35

Memoriam: Zweiter "For The Fallen"-Trailer veröffentlicht

In Gedenken an Kiddie Kearns gegründet: Memoriam

MEMORIAM machen euch mit dem zweiten Videotrailer ihr kommendes Debütalbum "For The Fallen" schmackhaft. Am 24. März veröffentlichen die Death-Metaller um Karl Willets, Andy Whale (beide ex-BOLT THROWER), Frank Healy (BENEDICTION) und Co. ihren Erstling via Nuclear Blast. Ursprünglich als Coverband zusammengekommen, sollten MEMORIAM hauptsächlich die Leere füllen, die der Tod des BOLT THROWER-Drummers Martin "Kiddie" Kearns 2015 hinterließ. Die Songtexte drehen sich dementsprechend um Themen wie Tod, Verlust und Krieg.

Die "For The Fallen"-Tracklist:



01. Memoriam

02. War Rages On

03. Reduced To Zero

04. Corrupted System

05. Flatline

06. Surrounded (By Death)

07. Resistance

08. Last Words