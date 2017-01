27.01.2017 13:00

Bruce Dickinson: Trailer zu "Scream For Me Sarajevo" veröffentlicht

Im Trailer zu "Scream For Me Sarajevo" zu sehen: Bruce Dickinson

IRON-MAIDEN-Sänger Bruce Dickinson ist in der Dokumentation "Scream For Me Sarajevo" von Autor Jasenko Pasic und Regisseur Tarik Hodzic zu sehen. Die Dokumentation behandelt ein Konzert Dickinsons, das 1994 während der Belagerung Sarajevos stattfand.

"Scream For Me Sarajevo" wurde das erste Mal im August 2016 im Rahmen des Sarajevo Film Festivals vorgeführt. Noch vor Ende des Jahres 2017 soll die Dokumentation international auf den Markt kommen.

Pasic äußert sich zur Inspiration: „Ich hatte die Idee für den Film, als ich Chris Dales Geschichte über das Bruce-Dickinson-Konzert 1994 in Sarajevo las. Dann suchte ich nach Leuten, die in dieser Nacht bei dem Konzert anwesend waren. So kam es zum Film. Der Film zeigt die gesamte Grausamkeit und den Horror der Belagerung Sarajevos. Er zeigt aber auch, dass die Leute unter diesen Umständen normal weitergelebt haben. "Scream For Me Sarajevo" ist ein Film über das Leben.“

Hier könnt ihr euch den Trailer ansehen:

