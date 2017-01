27.01.2017 13:22

Godsmack nehmen neues Album zum 20-jährigen Jubiläum auf

Bringen zum Jubiläum ein neues Album raus: Godsmack

GODSMACK haben mit dem Songwriting für ihre siebte Studioplatte begonnen, die rechtzeitig zum 20-jährigen Bandjubiläum 2018 fertig werden soll. "Lasst das Schreiben beginnen", kommentierten die Rocker um Frontmann Sully Erna bei Instagram. Zuletzt veröffentlichten GODSMACK 2014 die Scheibe "1000hp". Erna versucht, die Ausrichtung seiner Combo in Worte zu fassen:



"Wir sind nicht ganz so poppig wie AEROSMITH, aber auch nicht so düster und Metal wie all die SLIPKNOTs und METALLICAs. Wir sind als Band irgendwo dazwischen."