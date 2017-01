27.01.2017 13:10

Kreator: 'Totalitarian Terror'-Video veröffentlicht

Seit heute im Handel: "Gods Of Violence" von Kreator

KREATOR feiern die heutige Veröffentlichung ihres Albums "Gods Of Violence" und spendieren euch zu diesem Anlass das neue Musikvideo zu 'Totalitarian Terror'. "Gods Of Violence" wurde mit Produzent Jens Bogren aufgenommen, umfasst elf Songs und hat rund 52 Minuten Spielzeit.



Die "Gods Of Violence"-Tracklist:





01. Apocalypticon

02. World War Now

03. Satan Is Real

04. Totalitarian Terror

05. Gods Of Violence

06. Army Of Storms

07. Hail To The Hordes

08. Lion With Eagle Wings

09. Fallen Brother

10. Side By Side

11. Death Becomes My Light