24.01.2017 18:49

Kiss: 125 neue Lizenzpartnerschaften abgeschlossen

Schlossen 2016 weltweit 125 neue Lizenz-Deals ab: Kiss

KISS haben im vergangenen Jahr weltweit 125 neue Lizenz-Partnerschaften für Merchandise an Land gezogen. Unter anderem veröffentlichten die Rocker ihr erstes Smartphone-Game sowie ein eigenes Emoji-Set und brachten ihr eigenes Rennrad auf den Markt. Frontmann Paul Stanley und Bassist/Sänger Gene Simmons kommentieren:



"Wir haben immer geglaubt, dass man sich weiterentwickeln muss, wenn man im Leben und in der Musik erfolgreich sein will. Niemand gewinnt, wenn er still steht, und wir haben uns immer geweigert, die Grenzen, die andere gesetzt haben, einzuhalten. Unsere Jahrzehnte des rekordbrechenden Merchandise-Erfolgs wurzeln in unserer Motivation, unseren Fans das zu geben, was sie haben wollen."