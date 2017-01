24.01.2017 18:13

Alice In Chains: Neues Album in Arbeit

Arbeiten hart am neuen Album: Alice In Chains

ALICE IN CHAINS werkeln aktuell am Nachfolger ihrer Platte "The Devil Put Dinosaurs Here" (2013). In einem Interview mit Framus & Warwick verriet Bassist Mike Inez über den aktuellen Stand der Dinge:



"Heute verlasse ich das Studio, und dann gehe ich in ein anderes Studio und mache dort jede Menge Lärm. Ja, wir arbeiten hart. 20 Stunden am Tag im Studio zu sein, macht nicht immer Spaß, aber es ist ein toller Job. Wir versuchen, das Studio zu unserem Clubhaus zu machen und es vom Geschäft zu trennen. Wir versuchen, unsere Arbeitsatmosphäre für alle cool zu gestalten."