24.01.2017 12:47

Lock Up: Neuer Song 'Desolation Architect' online

LOCK UP haben den Song 'Desolation Architect' bereit gestellt, der auch auf dem Album "Demonization" (VÖ: 10. März) stehen wird. Das Line-Up der Grindcore-Allstar-Group besteht aus Shane Embury (NAPALM DEATH), Kevin Sharp (BRUTAL TRUTH), Anton Reisenegger (PENTAGRAM) und Nick Barker (ex-CRADLE OF FILTH).

Shane Embury philosophiert über die Thematik von 'Desolation Architect': „Was lassen wir auf dem Weg von der Entstehung bis zu unserer Auflösung zurück? Wenn unser Leben mit einem Gemälde verglichen werden könnte, wie sehr kann es als Inspiration für unsere Nachfahren dienen? War es ein erfülltes Leben? Und können sie aus den Fehlern lernen, die wir alle machen?“

Die Tracklist zu "Demonization" sieht folgendermaßen aus:

01. Blood And Emptiness

02. The Decay Within The Abyss

03. Locust

04. Demonization

05. Demons Raging

06. Desolation Architect

07. Instruments Of Armageddon

08. Sunk

09. The Plague That Stalks The Darkness

10. Foul From The Pure

11. Mind Fight

12. Void

13. Secret Parallel World

14. We Challenge Death



Hier könnt ihr euch 'Desolation Architect' anhören:

Online-Redaktion Online-Redaktion