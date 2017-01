24.01.2017 13:12

SchoolJam: Nachwuchs-Festival für Schüler geht in eine neue Runde

Gibt Nachwuchsbands die Chance, groß rauszukommen: SchoolJam

In Zusammenarbeit mit Fender gibt der SchoolJam auch dieses Jahr begnadeten Nachwuchsbands die Gelegenheit, auf großen Festivals wie dem Hurricane und dem Southside aufzutreten - und sogar bei der Musikmesse in Shanghai.



Bereits vor 13 Jahren wurde Deutschlands größtes Schüler- und Nachwuchsfestival zum ersten Mal auf die Beine gestellt. Über 100 Bands gehen in 10 Städten live auf die Bühne. Aus den 10 regionalen Ausscheidungen qualifizieren sich pro Veranstaltung zwei Bands für das Finale, das standesgemäß im großen Rahmen stattfindet: auf der Musikmesse 2017.



Während der regionalen Vorrunden wird Fender das vom Bundesfamilienministerium geförderte Non-Profit-Projekt auf der Tour begleiten. Musiker, Bands und Fans haben hier die Möglichkeit die Fender-Neuheiten für ausgiebig zu testen. Die Besucher des SchoolJam-Konzerts und der FENDER AMP & GUITAR SHOW haben die Chance auf einen exklusiven Preis: Fender verlost an jedem Date der Tour einen Fender Mustang™ III V.2 Gitarrenamp. Weitere Informationen unter: www.schooljam.de



06.02.17 München - Ampere

07.02.17 Stuttgart - Club Zentral

13.02.17 Hannover - Mephisto

14.02.17 Bochum - Bahnhof Langendreer

15.02.17 Köln - Underground

16.02.17 Frankfurt a.M. - Das Bett

20.02.17 Hamburg - Logo

21.02.17 Leipzig - Werk2

22.02.17 Berlin - Just Music