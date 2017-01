24.01.2017 12:49

Hellyeah zeigen 'Love Falls'-Video

Stellen ihr neues Video vor: Hellyeah

HELLYEAH haben zu ihrem Track 'Love Falls' ein Video für euch gedreht, das ihr unten im Player anschauen könnt. Regie führte bei dem Clip William "Wombat" Felch. Die Nummer stammt vom aktuellen Album "Unden!able", das am 3. Juni 2016 via Eleven Seven Music erschienen ist.



Viel Spaß mit 'Love Falls'!