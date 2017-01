24.01.2017 12:08

Slipknot: Fan-Video zu 'Killpop' veröffentlicht

Ließen ihre Fans ein Video zu 'Killpop' drehen: Slipknot

SLIPKNOT haben eine Live-Aufnahme vom Song 'Killpop' online gestellt, der vom letzten Album "5: The Gray Chapter" von 2014 stammt. Bei dem Video handelt es sich um einen Zusammenschnitt von Fan-Aufnahmen aus verschiedenen Blickwinkeln. Während eines Konzerts am 19. August 2015 in Morrison regten SLIPKNOT ihre Fans an, den Song aus verschiedenen Perspektiven zu filmen.

Laut Aussage von Percussionist Shawn "Clown" Crahan will dieser im Februar mit Gitarrist Jim Root anfangen, an neuem Songmaterial zu arbeiten. Es gibt allerdings noch keine Pläne, wann die Aufnahmen im Studio beginnen sollen.

Online-Redaktion Online-Redaktion