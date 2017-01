24.01.2017 12:22

Steve Grimmett's Grim Reaper: Crowdfunding-Kampagne für Steve Grimmett gestartet

Wird am Wochenende aus dem Krankenhaus entlassen: Steve Grimmett

STEVE GRIMMETT'S GRIM REAPER-Frontmann Steve Grimmett wird nach der Amputation seines rechten Beins unterhalb des Knies weiterhin in einem Krankenhaus im südamerikanischen Equador behandelt, hofft jedoch, Ende der Woche in seine Heimat England fliegen zu können. Der Sänger sendet seinen Fans folgende Botschaft: "Ich möchte meinen Bandkollegen und auch meinen Fans dafür danken, dass sie mich so sehr unterstützen."



Die Operations- und Krankenhauskosten muss Steve selbst begleichen, die Folgekosten ebenfalls. "Wir haben eine Reiseversicherung, aber sie wollen das nicht bezahlen. Die Rechnung beläuft sich auf 6000 US-Dollar", so Steves Ehefrau Amelia. Wenn ihr den Sänger finanziell unterstützen wollt, könnt ihr das über diese Crowdfunding-Kampagne tun. Auch beim Metal Assault Festival und beim Keep It True könnt ihr für Grimmett spenden, dort werden Sammelboxen für den Musiker aufgestellt.

Grimmett war mit einer gefährlichen Infektion direkt nach einem Konzert am 14. Januar ins Krankenhaus eingeliefert worden. Über Nacht verschlimmerte sich sein Zustand so sehr, dass eine Teilamputation des Beins notwendig wurde, um sein Leben zu retten. Steves Frau versucht, die Situation optimistisch zu betrachten: "Auch wenn dies eine lebensverändernde Operation war, rettete sie doch Steves Leben, und ich und der Rest der Familie sind auf ewig dankbar dafür."



Weiterhin gute Besserung, Steve!