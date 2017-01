20.01.2017 18:48

Thunder: 'No One Gets Out Alive'-Video veröffentlicht

Freuen sich auf die Live-Premiere ihrer neuen Songs: Thunder

THUNDER packen zum Wochenende ihren neuen 'No One Gets Out Alive'-Clip aus. Der Song stammt von der kommenden Platte "Rip It Up", die es ab dem 10. Februar im Handel gibt. Das elfte Album der Briten enthält elf neue Tracks, die 2016 aufgenommen wurden. Das Video entstand bei einer Studio-Live-Session in Hamburg. "Wir freuen uns schon darauf, die neuen Songs auf der Bühne zu spielen", so Frontmann Danny Bowes.



Die "Rip It Up"-Tracklist:



01. No One Gets Out Alive

02. Rip It Up

03. She Likes The Cocaine

04. Right From The Start

05. Shakedown

06. Heartbreak Hurricane

07. In Another Life

08. The Chosen One

09. The Enemy Inside

10. Tumbling Down

11. There's Always A Loser