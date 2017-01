20.01.2017 16:04

Thy Art Is Murder: Fronter C.J. McMahon ist zurück, 'No Absolution'-Video online

Wieder bei Thy Art Is Murder: C.J. McMahon

THY ART IS MURDER begrüßen offiziell C.J. McMahon zurück am Mikro. Als kleines Willkommensgeschenk zeigen die Extreme-Metaller ihr Video zum neuen Track 'No Absolution', auf dem McMahon bereits zu hören ist. Der Sänger war vor einem Jahr ausgestiegen, da er den Tourstress körperlich und mental nicht mehr mitmachen konnte und sich mehr Zeit für seine Familie und Freunde nehmen wollte. Gitarrist Andy Marsh erklärt, wieso der Frontmann nun doch seine Meinung wieder änderte:



"Nach ein paar Monaten weg vom chaotischen Tourleben trat C.J. mit uns in Verbindung und wir blieben in regelmäßigem Kontakt. Er erwähnte, dass er die Shows, die Freunde, und uns, seine Band, vermisst. Wir sind überwältigt vor Freunde, verkünden zu dürfen, dass wir das Songwriting für ein neues Album fertiggestellt haben, das noch in diesem Jahr veröffentlicht wird, mit dem einzig wahren Christopher John McMahon. Willkommen zurück, C.J.!"