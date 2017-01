20.01.2017 15:44

Horisont zeigen 'About Time'-Video

Eine ungewöhnliche Single: 'About Time' von Horisont

HORISONT haben das neue Video zu 'About Time', dem Titeltrack ihres kommenden Albums, veröffentlicht. Die Schwedischen Heavy-Rocker lassen ihre Platte am 3. Februar via Century Media auf euch los und kommentieren:



"Neue Single und Video! Als dritte Single vom Album "About Time" haben wir den Titeltrack ausgesucht. So etwas hättet ihr vielleicht nicht von einer HORISONT-Single erwartet, aber genau deshalb haben wir uns für diesen Song entschieden. Dieses herausragende Video von Regisseur Max Ljungberg fängt die Essenz des Songs großartig ein und wird, zusammen mit den Lyrics und dem Song, eure Herzen bluten lassen. Ein großes Dankeschön an Leif und Jennie-Ann, die wie wahre Schauspieler auftraten, niemand hätte es besser machen können. Und wir danken dem fantastischen Team, Sami, Johanna und Marcus."



Film ab für 'About Time'!