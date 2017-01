20.01.2017 15:33

Amorphis: Trailer zur "Under The Red Cloud"-Touredition ist online

Präsentieren ihre "Under The Red Cloud"-Touredition: Amorphis

AMORPHIS veröffentlichen am 24. Februar eine besondere Touredition ihres aktuellen Albums "Under The Red Cloud" und stellen euch den passenden Videotrailer vor. Neben dem kompletten Studioalbum enthält die neue Edition eine Live-Aufnahmen des "An Evening With Friends"-Konzerts in Helsinki, das nicht nur mit einer besonderen Setlist, sondern auch mit mehreren bekannten Gastmusikern überraschte. Gitarrist Tomi Koivusaari erinnert sich:



"Das Konzert selbst fand in einem großen Zelt im Zentrum von Helsinki an einem Spätsommerabend statt. Das Huvila-Zelt blickt auf eine lange Geschichte zurück und deshalb gab es schon viel Vorfreude vor der Show. Wir luden verschiedene Gäste ein, die mit uns auf der Bühne stehen sollten - Freunde und Kollegen, mit denen wir bereits in den letzten Jahren zusammengearbeitet haben und für die wir großen Respekt empfinden: Sakari Kukko, Pekko Käppi und Anneke van Giersbergen waren an diesem Abend mit von der Partie. Ursprünglich sollte auch Aleah Starbridge dabei sein, da sie auf dem "Under The Red Cloud"-Album sang, doch leider ist sie vorher verstorben. Es war wahrlich eine erinnerungswürdige Nacht!"



Die Tracklist der "Under The Red Cloud"-Touredition:



CD1 (Album)



01. Under The Red Cloud

02. The Four Wise Ones

03. Bad Blood

04. The Skull

05. Death Of A King

06. Sacrifice

07. Dark Path

08. Enemy At The Gates

09. Tree Of Ages

10. White Night

Bonus:

11. Come The Spring

12. Winter’s Sleep



CD2 (Live-CD: "An Evening With Friends At Huvila")



01. Enigma

02. Far From The Sun

03. Silent Waters

04. My Kantele

05. Silver Bride

06. Sampo

07. Alone

08. The Wanderer

09. Her Alone