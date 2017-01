20.01.2017 15:17

Kreator veröffentlichen 'Totalitarian Terror'-Videoteaser

Mit "Gods Of Violence" in den Startlöchern: Kreator

KREATOR lassen euch schon mal einen kleinen Blick auf ihr kommendes Video zu 'Totalitarian Terror' werfen. Der Song stammt vom neuen Album "Gods Of Violence", das am 27. Januar via Nuclear Blast erscheint.

Eine große KREATOR-Titelstory findet ihr in Rock Hard Vol. 357, ab dem 25. Januar im Handel oder versandkostenfrei in unserem Online-Shop erhältlich.



Die "Gods Of Violence"-Tracklist:



01. Apocalypticon

02. World War Now

03. Satan Is Real

04. Totalitarian Terror

05. Gods Of Violence

06. Army Of Storms

07. Hail To The Hordes

08. Lion With Eagle Wings

09. Fallen Brother

10. Side By Side

11. Death Becomes My Light