20.01.2017 14:57

Memoriam: "For The Fallen"-Trailer veröffentlicht

Starten mit "For The Fallen" durch: Memoriam

MEMORIAM veröffentlichen am 24. März via Nuclear Blast ihr erstes Album "For The Fallen". Die neue Band um die ex-BOLT THROWER-Musiker Karl Willets (v.) und Andy Whale (dr.) stimmt euch nun mit dem ersten Trailer auf den Erstling ein und spricht im Video über ihre Anfänge. Bereits heute ist die EP "The Hellfire Demos II" erschienen, die euch die Wartezeit auf das erste Album verkürzen soll.

MEMORIAM sind:

Karl Willetts (ex-BOLT THROWER) - Vocals

Frank Healy (BENEDICTION, SACRILEGE) - Bass

Andy Whale (ex-BOLT THROWER) - Drums

Scott Fairfax (ex-LIFE DENIED, BENEDICTION live) - Gitarre