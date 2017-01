20.01.2017 14:44

Battle Beast: Zweiter "Bringer Of Pain"-Trailer veröffentlicht

Sprechen über "Bringer Of Pain": Battle Beast

BATTLE BEAST präsentieren den zweiten Trailer zu ihrer kommenden Platte "Bringer Of Pain", die ihr euch ab dem 17. Februar selbst anhören könnt. Im untenstehenden Clip erfahrt ihr mehr über die Entstehung des Albums, insbesondere über den Songwriting-Prozess.



Die "Bringer Of Pain"-Tracklist:



01. Straight To The Heart

02. Bringer Of Pain

03. King For A Day

04. Beyond The Burning Skies

05. Familiar Hell

06. Lost In Wars (feat. Tomi Joutsen)

07. Bastard Son Of Odin

08. We Will Fight

09. Dancing With The Beast

10. Far From Heaven



Bonus (Digi/ 2LP)

11. God Of War

12. The Eclipse

13. Rock Trash