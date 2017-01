20.01.2017 14:23

Saga geben Auflösung bekannt

Hören nach 40 Jahren auf: Saga

SAGA lösen sich nach 40 gemeinsamen Jahren auf, wie die Band nun in einem offiziellen Statement mitteilt. Das letzte Konzert der Rocker soll es 2018 auf der Cruise To The Edge geben. Frontmann Michael Sadler erklärt:



"Ladys und Gentlemen, Jungs und Mädels,



in diesem Jahr schreiben, touren und recorden wir schon seit vier Jahrzehnten zusammen als Band. Nach großem Hin und Her haben meine Brüder und ich jedoch leider entschieden, dass 2017 SAGAs "Final Chapter" sein wird. Wir möchten diese Gelegenheit ergreifen, absolut allen zu danken - ihr habt es uns ermöglicht, auf diese unglaubliche Reise zu gehen. Auch wenn es bittersüß sein wird, freuen wir uns sehr darauf, so viele von euch wie möglich dieses Jahr noch mal zu sehen und euch persönlich zu danken!



Michael"