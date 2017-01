20.01.2017 12:25

The Unity: 'Rise And Fall'-Lyricvideo online gestellt

Präsentieren euch den Song 'Rise And Fall': The Unity

THE UNITY haben ein Lyric-Video zum Song 'Rise And Fall' parat, das ihr euch unten ansehen könnt. Der Song wird ebenfalls auf dem Debütalbum der Melodic-Metaller um die beiden GAMMA RAY-Musiker Henjo Richter (Gitarre) und Michael Ehré (Drums) sein, das am 5. März erscheint.

Mit an Bord bei THE UNITY sind außerdem Sänger Gianba Manenti, Gitarrist Stef E, Jogi Sweers am Bass und Keyboarder Sascha Onnen, die auch allesamt mit Ehré bei LOVE.MIGHT.KILL aktiv sind.

Live könnte ihr THE UNITY auf Tour mit SINNER an folgenden Terminen sehen:

12.05.17 CH-Wetzikon - Hall Of Fame

13.05.17 Memmingen – Kaminwerk

14.05.17 Essen - Turock

16.05.17 Nürnberg - Hirsch

17.05.17 Aschaffenburg - Colos-Saal

18.05.17 Mannheim - 7er Live Club

19.05.17 Markneukirchen - Framus&Warwick Music Hall

20.05.17 Hamburg – Knust



Hier gibt’s das Video zu 'Rise And Fall':

Online-Redaktion Online-Redaktion