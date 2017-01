20.01.2017 13:00

Heftvorstellung Rock Hard Vol. 357

Mille ganz entspannt in Rock Hard Vol. 357

Ab Mittwoch (25. Januar) steht das neue ROCK HARD in den Läden – diesmal mit 132 Seiten, fetter KREATOR-Titelstory und brandheißer Lauschangriff-CD und einem doppelseitig bedruckten XL-Poster (KREATOR/BROILERS)! Weiter unten stellt Thomas Kupfer euch das Heft im Video vor.



Die CD-Bands:



OVERKILL * MEMORIAM * BROILERS * BLACK STAR RIDERS * GOTTHARD * HORISONT * DOOL * BATTLE BEAST * MAJESTY * NAILED TO OBSCURITY * AS LIONS * MAAT



In unserer achtseitigen Titelstory unterhalten sich KREATOR-Frontmann Mille Petrozza (in Essen) und Gitarrist Sami Yli-Sirniö (in Helsinki) mit Holger Stratmann und Ronny Bittner, geben allerhand Details zur Entstehung der neuen Killer-Scheibe "Gods Of Violence", aber auch die eine oder andere Anekdote aus der Geschichte der Band zum Besten. Nachschub in Sachen Thrash gibt's bereits im kommenden Monat: Unserer März-Ausgabe (ab dem 22. Februar überall erhältlich, wo es Zeitschriften gibt) legen wir eine Vinyl-Split-Single mit exklusivem Headbang-Futter von KREATOR und OVERKILL bei. Fans kreuzen sich den Tag am besten jetzt schon im Kalender an!



Außerdem erwarten euch u.a. folgende Storys:

Alexandra Michels bittet "Schnittchen" (O-Ton Michels) Doug Aldrich ( THE DEAD DAISIES , Ex- WHITESNAKE ) zum Schwatzkasten-Gespräch. Die Themen (u.a.): Groupies, Liebeslieder und Dougs Fähigkeiten als Hausmann.

( , Ex- ) zum Schwatzkasten-Gespräch. Die Themen (u.a.): Groupies, Liebeslieder und Dougs Fähigkeiten als Hausmann. Boris Kaiser trifft sich mit BROILERS -Frontmann Sammy Amara, um über Politik, das Älterwerden und natürlich auch die neue Platte ("sic!") der Düsseldorfer-Punkrock-Institution zu sprechen.

-Frontmann Sammy Amara, um über Politik, das Älterwerden und natürlich auch die neue Platte ("sic!") der Düsseldorfer-Punkrock-Institution zu sprechen. GRAVE DIGGER -Frontmann Chris Boltendahl und Bassist Jens Becker resümieren vier Dekaden Heavy Metal, erklären, warum die letzten Releases der Gladbecker wieder deutlich härter klingen, und sind auch sonst bestens aufgelegt.

-Frontmann Chris Boltendahl und Bassist Jens Becker resümieren vier Dekaden Heavy Metal, erklären, warum die letzten Releases der Gladbecker wieder deutlich härter klingen, und sind auch sonst bestens aufgelegt. Warum "Pearl Jam einpacken können", wie viele gepresste Exemplare des KROKUS -Debütalbums es gibt, und warum die Band statt eines regulären neuen Albums eine Coverplatte aufgenommen hat, erfahrt ihr im Interview mit Frontmann Chris Rohr.

-Debütalbums es gibt, und warum die Band statt eines regulären neuen Albums eine Coverplatte aufgenommen hat, erfahrt ihr im Interview mit Frontmann Chris Rohr. Die BLACK STAR RIDERS -Gitarrenhelden Scott Gorham und Damon Johnson liefern nicht nur ein Update in Sachen "unveröffentlichte Thin-Lizzy-Songs", sondern beantworten auch alle Fragen zum neuen, dritten BSR-Album "Heavy Fire".

-Gitarrenhelden Scott Gorham und Damon Johnson liefern nicht nur ein Update in Sachen "unveröffentlichte Thin-Lizzy-Songs", sondern beantworten auch alle Fragen zum neuen, dritten BSR-Album "Heavy Fire". HORISONT haben kürzlich mit "About Time" ihre bis dato stärkste Platte eingetütet. Fragen zu Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, Zeitreisen und Paradoxa beantwortet Frontmann Axel Söderberg.

haben kürzlich mit "About Time" ihre bis dato stärkste Platte eingetütet. Fragen zu Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, Zeitreisen und Paradoxa beantwortet Frontmann Axel Söderberg. Für den diesmonatigen Seziertisch wetzt Felix Mescoli die Messer und beschäftigt sich in aller Ausführlichkeit mit dem Schaffen von Scott "Wino" Weinrich (u.a. SAINT VITUS und THE OBSESSED ). Außerdem von Felix: Ein dreiseitiges Special zur "Geburt des Rock'n'Roll". Hell yeah!

und ). Außerdem von Felix: Ein dreiseitiges Special zur "Geburt des Rock'n'Roll". Hell yeah! Im elften Teil unserer "The Early Days Of Iron Maiden"-Serie unterhält sich Matthias Mader mit dem ehemaligen MAIDEN -Drummer Doug Sampson, der auf den legendären "Soundhouse Tapes" die Sticks geschwungen hat. Ebenfalls von Matthias im Heft: "Die Ursprünge des Hardrock, Teil 9: NECROMANDUS ".

-Drummer Doug Sampson, der auf den legendären "Soundhouse Tapes" die Sticks geschwungen hat. Ebenfalls von Matthias im Heft: "Die Ursprünge des Hardrock, Teil 9: ". Für "Die Story hinter dem Meilenstein" beschäftigt sich Buffo diesen Monat mit TOXIK s "Think This".

s "Think This". Wir geben euch auf drei Seiten die Möglichkeit, in das demnächst erscheinende Buch "Systemstörung - Die Geschichte von Noise Records" von David E. Gehlke bereits jetzt vorab reinzulesen.

In der TONEZONE sprechen wir mit Frederik Ehmke (BLIND GUARDIAN).

Die weiteren Interview-Themen des Heftes:



RIK EMMETT * DROPKICK MURPHYS * PAIN OF SALVATION * DESERTED FEAR * RANGER * LORD VIGO * FIREWIND * WARPATH * THE NEAL MORSE BAND * BLACK ANVIL * JACK RUSSEL'S GREAT WHITE * ALL HAZE RED * ANGEL DUST u.v.m.



Plus Live-Reviews von u.a.:



RAGE * CRIPPLED BLACK PHOENIX * THE ANSWER * THE DEAD DAISIES * KILLING JOKE * ALTER BRIDGE * GOJIRA * KVELERTAK * LONG DISTANCE CALLING * Ruhrpott Metal Meeting 2016 u.v.m.

