17.01.2017 17:28

Xandria: 'Call Of Destiny-Video veröffentlicht

Mit neuem Video am Start: Xandria

XANDRIA präsentieren ihren neuen Clip zum Song 'Call Of Destiny' und ebnen damit schon mal den Weg für ihre kommende Studioplatte "Theater Of Dimensions". Am 27. Januar veröffentlichen Frontfrau Dianne van Giersbergen und ihre Symphonic-Metal-Truppe den neuen Langspieler via Napalm Records, bis dahin viel Spaß mit 'Call Of Destiny'!