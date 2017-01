17.01.2017 17:00

Arch Enemy: "As The Stages Burn"-Trailer veröffentlicht

Wieder auf Tour: Arch Enemy

ARCH ENEMY haben einen Trailer zu ihrer kommenden Live-DVD/CD "As The Stages Burn" online gestellt, den ihr euch unten anschauen könnt. In den Läden steht die Veröffentlichung ab dem 31. März, zu sehen und hören bekommt ihr darauf den Headliner-Auftritt vom Wacken Open Air 2016 sowie Behind-The-Scenes-Footage und weiteres Bonusmaterial.



ARCH ENEMY live:



30.03.17 Bochum - Zeche

31.03.17 Leipzig - Hellraiser

04.04.17 Langen - Neue Stadthalle

05.04.17 München - Backstage Werk

06.04.17 Saarbrücken - Garage

09.04.17 Ludwigsburg - Rockfabrik