17.01.2017 16:31

Vallenfyre: "Fear Those Who Fear Him"-Album in Arbeit

Wollen im Sommer ihr neues Album veröffentlichen: Vallenfyre

VALLENFYRE, die Death-Doom-Metaller um den PARADISE LOST-Gitarristen Gregor Mackintosh, haben sich ins Studio begeben um an ihrem neuen Album zu arbeiten. Das Werk soll den Titel "Fear Those Who Fear Him" tragen und im Sommer erscheinen.

Neben Mackintosh besteht das aktuelle Line-up der Band aus Hamish Glencross an Gitarre und Bass sowie Waltteri Väyrynen am Schlagzeug.

Gregor Mackintosh verrät zum neuen Album: "Es wird zwölf Songs geben. Keine Samples. Keine Trigger. Kein Bullshit. Das Album klingt wie ein tödlicher Albtraum, der giftige Galle auf eine verdrehte Welt kotzt!"

Die "Fear Those Who Fear Him-Tracklist sieht folgendermaßen aus:

01. Born to Decay

02. Messiah

03. Degeneration

04. An Apathetic Grave

05. Nihilist

06. Amongst the Filth

07. The Merciless Tide

08. Dead World Breathes

09. Soldier of Christ

10. Cursed from the Womb

11. Kill all your Masters

12. Temple of Rats

Online-Redaktion Online-Redaktion