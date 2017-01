17.01.2017 14:13

Tankard: Neue "One Foot In The Grave"-Albumdetails enthüllt

Nehmen zum 35-jährigen Bandjubiläum ein Album auf: Tankard

TANKARD arbeiten aktuell zusammen mit Produzent Martin Buchwalter (u.a. DESTRUCTION, ACCUSER) in den Gernhard Studios in Troisdorf an ihrem neuen Album "One Foot In The Grave". Schlagzeug, Bass und Gitarren sind bereits im Kasten, derzeit singt Gerre seine Parts ein. Der Frontmann verrät:



"Momentan bin ich mit sieben Songs fertig! Es ist eine Ehre, zum ersten Mal mit Martin zusammenarbeiten zu können; er tritt mir wirklich in den Hintern und motiviert mich, ich habe ordentlich was zu tun! Ich bin auf das tolle Ergebnis gespannt, mit dem wir unseren 35. Geburtstag würdig feiern können! Senil mit Stil"



Erscheinen wird das neue TANKARD-Album voraussichtlich im Frühling/Sommer via Nuclear Blast. Für das Cover-Artwork wird erneut Patrick Strogulski zuständig sein.



TANKARD live:



24.03.17 Trier - Ex-Rakete

05.05.17 Köln - Underground

06.05.17 Rheine - Hypothalamus

24.06.17 Dischingen - Rock am Härtefeldsee

01.07.17 Gardelegen - Metal Frenzy Open Air

05.08.17 Wacken - W:O:A

26.08.17 Cham - L.A. Moshclub-Festival

02.09.17 Katzenbach - Metallergrillen

06.10.17 Erfurt - from hell

07.10.17 Rostock - M.A.U. Club

08.10.17 Braunschweig - B58

01.12.17 Nürnberg - K4-festsaal

02.12.17 Berlin - Bi Nuu

29.12.17 Frankfurt - Batschkapp (TANKARD & Friends Festival)

30.12.17 Ingolstadt - Eventhalle Westpark