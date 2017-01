17.01.2017 13:30

Eagles Of Death Metal: "Nos Amis (Our Friends)"-Doku-Trailer zum Bataclan-Anschlag ist online

Haben einen Dokumentarfilm über den Bataclan-Anschlag gedreht: Eagles Of Death Metal

EAGLES OF DEATH METAL veröffentlichen im Februar einen Dokumentarfilm über den Terroranschlag auf den Pariser Club Bataclan und zeigen bereits jetzt den ersten Trailer. Die Band konnte als Regisseur für die Doku Colin Hanks gewinnen, den Sohn des Hollywood-Stars Tom Hanks.



Der Film beschäftigt sich nicht nur mit dem Anschlag während des Konzerts selbst, sondern auch mit den Folgen für die Anwesenden und die Band. Premiere feiert "Eagles Of Death Metal: Nos Amis (Our Friends)" am 13. Februar auf dem US-Sender HBO.